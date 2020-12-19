Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner’i tebrik etti.

Oktay , yaptığı yazılı açıklamada;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Başbakanlığınızda oluşturulan yeni Hükümetin kurulması vesilesiyle tebriklerimi iletiyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesi ve kalkınması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki kapsamlı ve verimli işbirliğinin önümüzdeki dönemde Hükümetinizle de aynı kararlılık ve anlayışla devam etmesini temenni ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, güvenliği ve haklarının korunması için güçlü ve kararlı desteğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir.

Bu düşünce ve duygularla, size ve tüm Kabine üyelerine çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi