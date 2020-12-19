Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış

Gaziantep’de özel bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım bölümündeki patlamayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. İSG-SEN Genel Başkanı İrfan Sayar ise “Oksijen tüplerinin regülatöründe yada hortumlarında sızıntı varsa böyle bir kazanın olması muhtemeldir” dedi.

HASTANELERE UYARI YAZISI GİTMİŞ

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Arslan’ın 14 Aralık 2020 tarihinde 81 ile gönderdiği yazıda cihazlardan kaynaklı çıkabilecek yangınlara karşı önlem alınmasını istediği ortaya çıktı. Yazıda, “Sağlık tesislerimize demirbaş veya hizmet alımı yoluyla edinilen ve hasta tedavisinde yoğun olarak kullanılan yüksek akış nazal oksijen terapi cihazlarının bir kısmında yangılar meydana geldiğine dair geri bildirimler alınmaktadır” denildi.