Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, yoğun bakıma alındı. Eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat’ın sağlık durumu ciddileşti.
Galatasaray’ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 1 haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. 83 yaşındaki Yarsuvat, bugün yoğun bakım ünitesine alındı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
2 YIL GÖREVDE KALDI
Ünal Aysal’dan sonra göreve gelen Duygun Yarsuvat, 2014 ve 2015 yıllarında sarı kırmızılı kulübün başkanlığını yapmıştı.