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Pilli: Toplam 1700 test yapıldı, 21 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi

19 Aralık 2020
kktc sağlık



KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1700 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

19 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1700

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 296.203

Toplam Vaka Sayısı: 1376

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1215

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 110

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1



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19 Aralık 2020


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