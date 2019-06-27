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Fransa’da sıcağa üç kurban

Avrupa’yı etkisi altına alan Sahra Çölü sıcakları Fransa’da can aldı

27 Haziran 2019
fransa

 

Sahra çölünden gelen sıcak hava dalgaları Avrupa’yı etkisi altına almaya başladı. Başta Fransa olmak üzere Belçika, İsviçre, Almanya, İtalya ve Avusturya ülkelerini etkileyen sıcaklıklar ile ilgili uzmanlar daha önce uyarılarda bulunmuşlardı. Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı bu ülkelerde ölüm haberleri de gelmeye başladı. İlk ölüm haberi Fransa’dan geldi.

Sahra Çölü’nden gelen rüzgârlar Avrupa’ya kavurucu sıcakları taşıdı. Sıcak hava nedeniyle başta Fransa olmak üzere Belçika, İsviçre, İtalya, Almanya ve Avusturya kavruluyor. İlk ölüm haberleri Fransa’dan gelmeye başladı.

Fransa’nın başkenti Paris’te, turuncu parlak bir gün batımı yaşandı. Bu aynı zamanda gelen sıcak havanın uyarısıydı.

Meteoroloji uzmanları, başta Paris olmak üzere Fransa’nın yarısından fazlasını uyardı. Ulusal Meteoroloji Ajansı Meteo Fransa, ülke genelinde sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselebileceğini açıkladı.

Parisliler şimdiden Eyfel Kulesi çevresindeki süs havuzlarında serinlemeye başladı bile. Hatta bir televizyon muhabiri, bir havuzun içinden yayın yaptı.

3 kişi öldü

Hayır kuruluşları Paris’teki evsiz insanlara su ulaştırmak için sokakları devriye geziyor. Yerel yetkililer ise, insanların aşırı sıcaklıklarda sığınabileceği klimalı halka açık yerler kurmaya başladı. Ancak alınan tüm önlemler ölümlerin önüne geçemedi. 70 ve 75 yaşlarındaki iki erkek ile 62 yaşındaki bir kadın, Fransa’nın güneyinde yaşamını yitirdi. Ölümlerin tümü ani kalp durması ile gerçekleşti. Kalp krizlerini tetikleyenin aşırı sıcak sahilde soğuk denize girilmesi olduğu tahmin ediliyor.

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