KıbrısManşet

Karabıyıklı tutuksuz yargılanacak

27 Haziran 2019

Güney Kıbrıs’tan çalınan arabaların KKTC’de parçalanması olayının zanlılarından Malawaj ve Gassim’in KKTC’ye yasadışı yollardan geçiş yapmalarına yardım eden itfaiye memuru Hasan Karabıyıklı dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Güney Kıbrıs’tan çalınan arabaların KKTC’ye geçirilerek parçalanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Motaz Malawaj ve Salem Mohamde Gassim’e KKTC’ye yasa dışı yollardan geçmelerine yardımcı olduğu tespit edilen itfaiye memuru Hasan Karabıyıklı dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Löğmen Yücetürk, Mağusa’da 11 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen “Çalmak niyetiyle mal kaçırma” ve “Telefonda tacizlik” suçlarıyla ilgili zanlı Hasan Karabıyıklı’nın telefonunda Marwan Ahbash’la Whatsapp yazışmalarının bulunduğunu belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak Motaz Malawaj ve Salem Mohamde Gassim’in, Marwan Ahbash’ın yönlendirmesiyle zanlının kullandığı araba ile yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Polis, zanlının 5 Haziran’da Motaz Malawaj ve Salem Mohamde Gassim’in yasadışı yollardan askeri yasak bölgeyi ihlal edip, güneye gitmelerine yardımcı olduğunu yine 8 Haziran’da KKTC’ye gelmelerini sağladığını belirtti.

Polis, Motaz Malawaj ve Salem Mohamde Gassim’in gönüllü ifade verdiğini ve iki zanlının, Karabıyıklı’nın poliste emare olan arabasını tanıdıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Geçitkale İtfaiye Şubesi’nde görev yaptığını, Beyarmudu’nda yaşadığını ve KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yargılanıncaya değin haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

 

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