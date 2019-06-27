Bir günde 3 bin kişinin yaya geçişi yaptığı Lokmacı sınır kapısı nda turistler, 40 derece sıcakta saatlerce muhaceret işlemi için bekliyorlar. Bir Rum vatandaşı isyan etti ve her iki belediye başkanına çağrı yaptı: “Bu barbarlığa artık son veriniz”

AYNI MAZERET: Lefkoşa Surlariçi’ndeki çarşıyı birbirine bağlayan Lokmacı kapısında hem turistlere hem de Kıbrıslı Türk ve Rumlara 40 derece sıcakta geçiş eziyeti yaşatılıyor. Türk geçiş noktasında yaşanan yığılmayla ilgili hep aynı mazeret ortaya konuyor: “muhaceret görevlilerinin sayısı yetersizdir”

Bir günde ortalama 3 bin kişinin geçiş yaptığı Başkent Lefkoşa’nın tarihi surlar içi çarşısını birbirine bağlayan Lokmacı geçiş kapısında turistler ve Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Rumlara tam bir işkence yaşatılıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı saatlerde geçiş yapmak isteyenler yavaş muhaceret işlemlerinden dolayı uzun kuyruklar oluşturuyor.

Özellikle yaşlı turistler için ciddi sağlık sorunu yaratma tehlikesi olan bu durumla ilgili yetkililer “muhaceret görevlilerinin sayısı yetersizdir” bahanesine sığınıyor.

Bu durumu protesto eden bir Rum vatandaşı sosyal medyadan her iki tarafın belediye başkanlarına çağrı yaparak “bu barbarlığa artık son veriniz” dedi.

Konuyla ilgili Havadis’e konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel güneşin olumsuz etkisini gidermek için geçiş noktalarına branda eklenmesiyle ilgili gerekli girişimleri yapacağını söyledi.