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Fransa’da ligler süresiz ertelendi

13 Mart 2020

Geçtiğimiz hafta Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyirci kısıtlaması getirilen Fransa Birinci Futbol Ligi, süresiz şekilde askıya alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını futbolu vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta futbol maçlarına seyirci kısıtlaması getirilen Fransa’da yeni bir karar alındı.

Fransa Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Ligue 1 ve Ligue 2 dahil olmak üzere, tüm kategorilerdeki liglerin ve maçların bugünden itibaren, süresiz askıya alındığı ifade edildi.

Daha önce de, İtalya, İspanya gibi ligler ertelenmişti.




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