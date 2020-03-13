Dünya

Arap dünyasında nargileye Koronavirüs yasağı

13 Mart 2020

Arap ülkeleri yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sıkça tüketilen tütün ürünü nargilenin satışı ve servisini 2 hafta süreyle yasaklama yönünde kararlar aldı. 

Dubai’de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde nargile satışı ve servis edilmesi 2 hafta süreyle yasaklandı. Dubai’de alınan kararın benzeri Suudi Arabistan, Kuveyt ve Abu Dhabi’de gündeme geldi.

Dubai Basın Ofisi, kararı sosyal medya üzerinden  “Kamu sağlığını güvence altına alacak önlemler kapsamında Dubai Ekonomik Kalkınma Departmanı ve Dubai Belediye Başkanlığı, bütün cafeleri ve kahve dükkanlarının nargile satışını 2 hafta boyunca durdurmasını talep ediyor.” ifadeleriyle duyurdu.

Karara uymayanlara para cezası uygulanacağı belirtildi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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