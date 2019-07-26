Spor

Formula 1’de sıradaki durak Almanya

26 Temmuz 2019

28 Temmuz Pazar günü düzenlenecek yarış TSİ 16.10’da koşulacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Almanya’da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti’nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00’da başlayacak. Yarış ise 28 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10’da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 10 yarışın 9’unda birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti.

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Pilotlar klasmanı

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 223 puan
  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184
  3. Max Verstappen (Hollanda): 136
  4. Sebastian Vettel (Almanya): 123
  5. Charles Leclerc (Monaco): 120

Takımlar klasmanı

  1. Mercedes: 407 puan
  2. Ferrari: 243
  3. Red Bull: 191
  4. McLaren: 60
  5. Renault: 39

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Karius’tan eski hocası Şenol Güneş’e sitem

26 Temmuz 2019

Sevilla’dan Fenerbahçe’ye Simon Kjaer cevabı: Amadou’yu da alırsanız transfere izin veririz

26 Temmuz 2019

Havuzda iki rekor daha

26 Temmuz 2019

Everton’dan sürpriz Cenk Tosun kararı

26 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı