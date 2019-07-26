Kıbrıs

Girne’deki kavga olayında üç kişi daha tutuklandı

26 Temmuz 2019

Girne’de dün akşam meydana gelen kavga ve yaralama olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan ve arandığı bildirilen S.A. (E-38), I.T. (E-36) ile M.A.’nın (E-33) yanı sıra S.A. (E-40) ve W.A.’nın (E-24) da olaya karıştığı tespit edildi.  

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre yürütülen ileri soruşturmada aranan zanlılardan S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve S.A. (E-40) tespit edilerek tutuklanırken, M.A (E-33) ve W.A. (E-24) ise halen aranıyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

KTÖS Öğretmen adayları için seminer düzenledi

26 Temmuz 2019
merkez ankası

 Faiz oranları düşürüldü

26 Temmuz 2019
ani-ölüm

Batı Nil Virüsü teşhisiyle hastanede bulunan Hilmi Bolel hayatını kaybetti

26 Temmuz 2019

Suçla operasyonel mücadele denetimlerinde 4 tutuklu 

26 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı