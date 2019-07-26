Protestocular Buckingham Sarayı’na yansıttı: Majesteleri yeni başbakanınız bir yalancı

Boris Johnson’ın Britanya başbakanı ilân edildiği çarşamba akşamı protestocular Kraliçe II. Elizabeth’in yaşadığı Buckingham Sarayı’na projektör ile bir video yansıttı.

Sarayın ön cephesine yansıtılan videoda, “Majesteleri, yeni başbakanınız bir yalancı” ifadeleri yer aldı. Johnson’ın geçmişte yaptığı çeşitli açıklamalara yer verilen videoda Johnson’ın ayrıca bir “zorba” ve “demokrasiye tehdit” olduğu belirtildi.

“Led by Donkeys” isimli grup tarafından yapılan videonun sonunda, “Bilmeniz gerektiğini düşündük hanımefendi” ifadeleri yer aldı.

BBC’nin ulaştığı protestocular eylemi “Johnson’ın yalanlarını vurgulamak” amacıyla yaptıklarını ifade etti.

Buckingham’a yansıtılan videonun bir benzeri Windsor Sarayı’na da yansıtıldı.