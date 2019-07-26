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Sevilla’dan Fenerbahçe’ye Simon Kjaer cevabı: Amadou’yu da alırsanız transfere izin veririz

26 Temmuz 2019

Sevilla, Simon Kjaer’i isteyen Fenerbahçe’ye ilginç bir teklifte bulundu. İspanyol ekibinin yöneticileri, “İbrahim Amadou’yu da alırsanız, Kjaer’in Fenerbahçe’ye transferine izin veririz” şartını sundu.

2017’de Fenerbahçe’den Sevilla’ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan ve oynadığı futbolla İspanya’da da adından bahsettiren Simon Kjaer sarı lacivertli kulübe geri dönüyor. Akşam’ın haberine göre defans hattına yapılan takviyelerle bir hayli güçlenen Sevilla, Kjaer’in eski kulübüne geri dönmesine izin verirken anlaşmanın içinde İbrahim Amadou’nun da olması Ersun Yanal’ın ‘6’ numaralı problemini de kökünden çözmüş olacak.

Kjaer ve Amadou’nun maaşlarını Fenerbahçe karşılayacak

Sevilla ile Fenerbahçe’nin yapacağı anlaşmaya göre; Kjaer 2 yıl bedelsiz olarak kiralanacak ve ‘Sarı Kanaryalar’ tecrübeli futbolcunun 3-3,5 milyon euro’luk maaşını karşılayacak. Bunun yanında İbrahim Amadou’yu da kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Kamerunlu orta sahanın maaşını da (2 milyon euro) ödemeyi kabul ederken oyuncudan memnun kalınması halinde 9 milyon euro’luk satın alma opsiyonu zorunlu olacak.

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