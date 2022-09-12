Forest voleybola adım attı

Başkent kulübü Küçük Kaymaklı voleybol takımı kurdu. Voleybol U16 ve U18 liginde mücadele edecek olan Kaymaklı’da takımların antrenörlüğünü Merve Çelebi yapacak

Küçük Kaymaklı futbolun dışında branşlarda gençlere spor yapma imkanı sağlamaya devam ediyor. Son yapılan görüşmelerde voleybol dalının da hizmete başladığı açıklandı. Ülkemizin milli voleybolcusu Merve Çelebi’yi voleybol brans sorumluluğuna getiren Kaymaklı voleybola başlamayı şu şekilde duyurdu. “Küçük Kaymaklı Kulübü olarak sadece futbol değil diğer branşlardada büyümeye devam ediyoruz Ülkemizin başarılı sporcularından Merve Çelebi antrönörlüğünde Evimiz sponsorluğunda K.Kaymaklı bayan U16,U18 voleybol takımını kurduğumuzu herkese bildiririz”