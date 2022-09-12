Öztürk İsmailoğlu ve Orhan İsmail adına anı maçı oynanacak

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezona yönelik çalışmalarda yavaş yavaş sona gelinirken, takımlar hazırlık maçları ile birlikte anı maçları da oynamaya devam ediyor. Batı bölgesinin 1.ligdeki ekibi Yalova ile Süper lig temsilcisi Lefke ile Şehit Orhan İsmail ve Merhum Öztürk İsmailoğlu adına anı maçı düzenleniyor. Anı maçı ile ilgili bir açıklama yapan Öztürk İsmailoğlu’nun oğlu Orhan İsmailoğlu “ Babamın ve amcamın zamansız gidişi bizleri derinden üzmüştür o bizim içimizde her zaman yaşıyor. Babam Öztürk İsmailoğlu geçmiş yıllarda Yalova forması giymiştir koyu bir Yalova taraftarıydı ve 1974’de Yalova’da şehit düşen amcam Orhan İsmail anısına bir maç düzenliyoruz dedi.

Maç,14 Eylül Çarşamba günü Bostancı Fikri Karayel stadında saat 17:00’da yer alacak