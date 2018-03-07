Finalistler belirlendi

Liseler arası (Gençler) Atletizm Birinciliğinde eleme yarışları tamamlandı ve finale kalan okullar belli oldu

ELEMELERİN GALİBİ YDK

Eleme müsabakalarını kızlarda ve erkeklerde Yakın Doğu Koleji ilk sırada tamamlandı. Kızlar gülle atmada Sude Kadıoğlu elemelerde tek rekor kıran isim olurken elemeleri ilk 8 sırada tamamlayan okullar önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan finallerde mücadele edecek

Liseler arası (Gençler) Atletizm Birinciliğinde kız ve erkeklerde finale kalan okullar belli oldu.

Lefkoşa Atatürk Stadı tartan pistinde 2 gün süren elemeler sonunda kızlarda Yakın Doğu Koleji 522 puanla birinci sırayı alırken, sırasıyla Kurtuluş Lisesi, The Amerikan Kolej, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs TMK, Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi finale yükseldiler.

Erkeklerde de 776 puan toplayan Yakın Doğu Koleji elemeleri ilk sırada tamamladı. Lapta Yavuzlar Lisesi, Kurtuluş Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, The Amerikan Kolej, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Bekirpaşa Lisesi ve Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi takımları ilk sekizde yer alarak finallerde mücadeleye hak kazandılar.

Tek rekor Sude’den

Eleme yarışlarında sadece 1 rekor kırıldı. YDK atleti Sude Kadıoğlu gülle atma branşında 11.90’lık derecesiyle kendisine ait olan 11.80’lik rekoru geliştirdi.

Finallere kalan okullar şöyle:

Kızlar:

1.Yakın Doğu Koleji (522)

2.Kurtuluş Lisesi (452)

3.The Amerikan Kolej (410)

4.Namık Kemal Lisesi (391)

5.19 Mayıs TMK (231)

6.Türk Maarif Koleji (223)

7.Lefkoşa Türk Lisesi (178)

8.Atatürk Meslek Lisesi (158)

Erkekler:

1.Yakın Doğu Koleji (776)

2.Lapta Yavuzlar Lisesi (530)

3.Kurtuluş Lisesi (521)

4.Lefkoşa Türk Lisesi (459)

5.The Amerikan Koleji (430)

6.H.Sultan İ.Koleji (412)

7.Bekirpaşa Lisesi (381)

8.Dr.F.Küçük E.M.L (381)