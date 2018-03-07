Kupada rövanş günü

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak.

Çeyrek finalde 3 maç gündüz, 1 maç ise gece oynanacak. Çift maç eleme sistemine göre oynanan çeyrek final maçlarında Küçük Kaymaklı, Cihangir ve Yenicami rakipleri karşısında galip gelerek rövanşa avantajlı çıkacak. İlk maçta golsüz eşitlikle biten Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü eşleşmesinde ise yarı finalisti rövanş sonucu belirleyecek.

Kupada günün programı:

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı (1-3) Mehmet Sezener

14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü- M.A. Yeşilova (0-0) Kerem Eran

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Baf Ülkü Yurdu (2-0) Serkan Şimşek

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı GAÜ Çetinkaya-Yenicami (1-2) Mehmet Malek

(NOT: parantez içindeki skorlar ilk maçta alınan sonuçlardır.)