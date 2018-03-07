İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

İktisatbank Günlük Piyasa Analiz ve Yorumu 07/03/2018 – Çarşamba

ABD Başkan Trump sağ olsun gündem hiç bitmiyor

sağ olsun Trump’ın ticari korumacılık önlemlerinden geri adım atacağı haberi ile dün adeta coşan piyasalar, Trump’ın ekonomi başdanışmanı Cohn’un istifa haberi ile 180 derece ters bir tablo ile güne başlıyor

haberi ile 180 derece ters bir tablo ile güne başlıyor Cohn, Wall Street kökenli olmasının yanı sıra, aklı selim ve piyasalar tarafından kabul gören bir isimdi. Ayrıca Cohn’un serbest ticareti savunması noktasından hareketle, istifasına pek çok anlam yüklenebilir

Cohn ardından piyasalar Trump’ın başta çelik ve alüminyum olmak üzere ithal ürünlere vergi getireceği ve ticari korumacılık fikrini hayata geçirmekte ısrarcı olacağına kanaat getiriyor

olacağına kanaat getiriyor Bu bakış açısı ile ABD vadeli endeksleri % 1,3 civarından düşüşle işlem görürken; günü tamamlamaya hazırlanan Asya borsalarında da hakim renk kırmızı

işlem görürken; günü tamamlamaya hazırlanan Asya borsalarında da hakim renk kırmızı EUR’nun gelişmeleri fiyatlamadığını, doların değer kaybettiğini, faizlerin yükseldiğini, enflasyonist baskıların görüldüğünü lakin piyasanın neyi tam olarak fiyatladığının net olmadığı bir ortam ile karşı karşıyayız

Yine de, korumacı politikaların devreye girmesi durumunda , piyasaların riskten kaçmak isteyeceklerini, bunun da hisse senedi ve gelişmekte olan piyasalar için iyi bir haber olmayacağının altını çizmek gerekiyor

, piyasaların riskten kaçmak isteyeceklerini, bunun da altını çizmek gerekiyor Bugün gündemde TCMB’nin sıkı para politikasına devam edeceği beklentisinin dışında çok da önemi bir başlıkla takip edilemeyecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) olağan toplantısı var

sıkı para politikasına devam edeceği beklentisinin dışında çok da önemi bir başlıkla takip edilemeyecek olan var Haftabaşı 3,83 seviyesine dayanan USD/TL kuru, dün iyimser hava ile 3,79 seviyesine kadar geri çekilse de, sabah açılışta yeniden 3,80 seviyelerinde işlem görüyor

seviyelerinde işlem görüyor USD/TL kurunda 3,8250 üzerinde gecelik kapanış görmeden ve kurun 3,85 seviyesinin üzerine atmadan anlamlı bir hareket beklemiyoruz. Dar bant içinde zigzaglar devam edecektir

Dün güne başlarken hava iyimserdi. ABD Başkanı Trump’ın pimini çektiği ticaret savaşları veya korumaca ticaret politikalarını bir nevi tehdit veya koz olarak kullanacağı, lakin bunu devreye sokmayacağı beklentisi hakimdi. Borsalar, bu yeni beklentinin su yüzüne çıkması ile kayıplarını telafi etmiş, ABD faizleri kısmen yükselmişti. Lakin, dün bu iyimser hava, gecenin son işlem saatlerinde yerini farklı bir senaryoya terk etti. Trump’ın ekonomi başdanışmanı Gary Cohn’un gece geç saatlerde istifa etmesi, havayı tabir caizse 180 derece değiştirdi. Cohn, Wall Street kökenli olmasının yanı sıra, aklı selim ve piyasalar tarafından kabul gören bir isim olarak ön plana çıkıyor. Demokrat bir kişi olan Cohn’ın adı bir ara FED Başkanlığı için de geçtiğin not edelim. Cohn’un serbest ticareti savunması noktasından hareketle, istifasına pek çok anlam yükleyebiliriz. Keza, istifa ardından, Trump’ın başta çelik ve alüminyum olmak üzere ithal ürünlere vergi getireceği ve ticari korumacılık fikrini hayata geçirmekte ısrarcı olacağına piyasaların kanaat getirebileceğini düşünüyoruz. Cohn’ın istifası ardından, ABD borsalarının vadeli işlemleri, bültenimizi yazdığımız şu dakikalarda % 1,3 ekside işlem görüyor. Sabah Asya piyasalarının da günü % 1 civarında düşüşler ile tamamlamaya aday olduklarını görüyoruz. Bu minvalde, bugün Trump’ın başta çelik ve alüminyum ithal ürünlerine tarife konusunda kararnameyi imzalayıp imzalamadığına bakacağız. Özellikle, Trump’ın korumacı politikalarına karşı çıkan Hazine Bakanı Mnuchin, Dış İşleri Bakanı Tillerson, ve Savunma Bakanı Mattis ile aynı kulvarda yer alan Cohn’un istifası, piyasalar nezdinde Trump geri adım atmayacağı algısını kuvvetlendiriyor. Trump’ın ısrarı, küresel mali piyasalarda yeniden derin bir satış baskısının önünü açabilir. Kenardan gelişmeleri izlemeyi tercih ediyoruz.

İtaya seçimlerinden galip çıkan sağ ve AB ve göçmen karşıtı partilere rağmen, EUR/USD paritesinin 1,24 seviyesinin üzerine yerleştiğini görüyoruz. Bir tarafta Trump’ın ticaret savaşlarını önünü açacağı endişesi, diğer tarafta riskten kaçanların ABD tahvillerine yönelmesi ile faizlerin gerileyebileceği beklentisinden hareketle, ABD Doları özellikle EUR karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Halbuki, ABD cephesinde açıklanan güçlü veriler, FED’in faiz artırım patikasında olması ve bunun yanısıra bilanço daraltmaya başlayan FED yerine halen daha genişleyen Avrupa’ya baktığımızda, EUR’nun terazide ağır basmasını anlatmak pek de kolay olmasa gerek. Piyasaların da bir miktar miyoplaştığını ve fiyat hareketlerinin sağlıklı olmadığını düşünüyoruz.

Bugün Türkiye cephesinde TSİ14:00’de açıklanacak TCMB olağan PPK toplantısı göz ucuyla da olsa takip edilecektir. Enflasyonun yüksek ve tatsız seyri nedeniyle, TCMB’nin sıkı para politikasına devam edeceğine karar ardından yayımlanacak kısa politika metni ile yer verilmesinin dışında majör bir beklenti bulunmuyor. USD/TL kurunda halen daha yön arayışı devam ediyor. Aşağıda 3,7160 – 3,74 aralığından gelen alım isteği; yukarda 3,8250 – 3,85 aralığından satımlarla karşılık buluyor. Bunun dışında bantlar arasında alım satımlarım devam ettiğini düşünüyoruz. Kurun 3,8250 üzerinde gecelik kapanış yapması ve bandını üstünü zorlaması durumunda yön değişikliğinden söz edebiliriz. Öncesinde ise bant içinde alım satım dışında bir yorum yapmak pek de kolay değil.

Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department