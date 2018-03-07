Lefkoşa’ya can kattılar

CANLI MÜZİK KEYFİNE DEVAM:

Lefkoşa’da hizmet veren Cabrio Bar’da bir gece arayla sahne alan Hasan Sayılı & Full Band ile Nafiz Dölek keyif dolu eğlencelerin yaşanmasını sağladı.

Kış sezonu boyunca canlı müzik geceleriyle dikkatleri üstüne çeken Cabrio Lounge & VIP Bar eğlenceden geçtiğimiz hafta sonu da geri kalmadı. Mekanın cuma gecesine ses getiren Hasan Sayılı ve Full Band grubu capcanlı performansıyla konukların beğenisini kazandı.

Coşkuyu cumartesi gecesine taşıyan Nafiz Dölek ve grubu da çok sevilen performanslarıyla konukları eğlendirmesini bildi. Her iki gecede de masaları dolduran arkadaş gruplarının keyfine diyecek yoktu. Öyle ki konuklar capcanlı performanslara hep bir ağızdan eşlik etmeyi de ihmal etmedi.