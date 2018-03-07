Erhürman ve Özersay Ankara’da temaslarına başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya giden Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın resmi temasları KKTC saatiyle 10.30’da başlıyor.

TC Başbakanı Binali Yıldırım ile Başbakan Tufan Erhürman ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

Ankara ziyaretinin büyük bölümünü TC Başbakanlığı’nda geçirecek Erhürman ve heyeti, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün akşamüzeri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilecek.

Tufan Erhürman ve Kudret Özersay, bu akşam KKTC saatiyle 20.00 sıralarında yurda dönecek. Başbakan Tufan Erhürman, Ercan Havaalanı’nda Ankara’daki temasları hakkında basına açıklama yapacak.

ANKARA’DAKİ İLK DURAK ANITKABİR

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman KKTC saatiyle saat 10.00’da (TC saati 11.00) Anıtkabiri ziyaret ediyor.

Erhürman için KKTC saatiyle saat 10.30’da (TC saatiyle 11.30) TC Başbakanlığı’nda karşılama töreni düzenlenecek.

YILDIRIM VE ERHÜRMAN ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

TC Başbakanı Binali Yıldırım ile Başbakan Erhürman’ın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Erhürman ve Yıldırım daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TC Başbakanı Binali Yıldırım Başbakan Tufan Erhürman ve heyeti onuruna çalışma yemeği verecek.

ERHÜRMAN’I TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KABUL EDECEK

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC saatiyle saat 16.00’da (TC saatiyle 17.00) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başbakan Tufan Erhürman’ı kabul edecek.

Başbakan ve beraberindekiler Türkiye saatiyle saat 19.45’te Esenboğa Havaalanı’ndan hareket ederek KKTC saatiyle 20.00 sıralarında yurda dönecek. Başbakan, Ercan Havaalanı’nda basına açıklama da yapacak.

Erhürman ve Özersay’a Ankara ziyaretinde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu ile Dışişleri Bakanlığı 1. Sekreteri Sonat Altuğ eşlik ediyor.