Sadece denetimli serbestlik mi?

Yurt dışından tarafsız iki tane uzman getirin…

Devlet Laboratuarı yangını ve sonrasında yaşananları rapor etsin.

Sonra, “Neden bu ülkede her gün iki kişinin kansere yakalandığını bir kişinin de kanserden öldüğünü” anlarsınız.

Dönemin sağlık bakanlığı o süreci doğru yönetemedi.

Herhalde, bir ülkede “Devlet Laboratuarını” başka bir şeyle karıştıran var.

Başbakan, geçtiğimiz Cuma günü yapmış olduğu basın toplantısında, “Denetimli serbestlikle ilgili aksayan ve yasaya aykırı davranılmasına neden olan” konulara vurgu yaptı.

Denetimli serbestlikle dışarıda olan kişilere “kan örneği tahlili” yapılamadığını söyledi.

Bunu “ciddi bir mesela olarak” algılayanlar oldu.

Meseledir…

Doğrudur…

Peki…

Uluslar arası akreditasyonu olan…

Verdiği her raporun uluslar arası alanda geçerliliği olan…

Akredite bir laboratuar, yangınla birlikte nelerini kaybettiğini sorgulayan var mı?

Yok…

“O sürecin nasıl yönetildiğini” sorgulayan var mı yok?

Ne var?

Bir hafta içerisinde yüzde 50’si çalışır duruma gelen bir laboratuarın, halen bir çok hizmeti veremediği bir gerçek mesela…

Çalışanın huzursuz olduğu da ir gerçek…

Halen bir müdürü olmadığı da…

Ve bir çok ismin “müdür olmak için” kavga ettiği de…

İdealist biri gerek

Mehmet Tatar, emekliye ayrıldı.

Gözyaşları içerisinde…

Akredite bir laboratuarın nasıl yerle bir edildiği gerçeğini içine göme göme…

Şimdi yeni bir müdür gelecek…

“Müşavir olmak için mi?”

“Enkazı kaldırmak için mi?”

Bu iki sorunun cevabı çok önemlidir.

Eğer…

Günü kurtaracak bir müdür aranıyorsa…

“Siyasetin dümen suyunda” bir müdür aranıyorsa…

Çok…

Bulunur…

Bize, idealist bir müdür gerek.

Geçmişin de hesabını soracak…

Tekni,k olarak, “siyasetin yanlışlarını ortaya koyacak…”

Akredite bir laboratuarın, nasıl yerle bir edildiğini sorgulayacak…

Yangın sonrası atılan yanlış adımlar ve umursamazlık nedeniyle oraların nasıl bir enkaza dönüştüğünü raporlayacak…

Yoksa, müdür çok…

Zaten işlemler de ağır aksak devam ediyor…

İçtiğimiz sudan şüphe duyuyoruz

Laboratuarla başladık…

Öyle devam edelim…

22 Aralık 2016’dan bu yana içtiğimiz suyun analizi yok…

Mikrobiyoloji hariç…

Ocak 2018’e kadar ağır metal analizleri yapılmadı.

Başbakan haklı.

13 kişi mağdur.

Meyve- sebze analizleri yapıldı ama pestisit analizleri eksik yapıldı.

Başbakan haklı…

13 kişi denetimli serbestlik nedeniyle dışarıda ama yasal analizleri yapılamıyor…

Bu memlekette 14 aydır, 400 bin kişi ne yediğini, ne içtiğini biliyor mu?

Eski hükümet döneminde bu adım atılmadı.

Su analizlerinin yapılması için gereken makine ne kadardı biliyor musunuz?

100 bin dolar…

Peki uyuşturucu analizleri için gerekli, yanan makine…

250 bin dolar…

Yüzde 50’si hemen çalışır duruma gelen bu laboratuar için, 350 bin dolar çok değildi sanırım…

Yandı…

Beytambal kaldı…

Ne yenilenebildi…

Ne de eski duruma erişildi…

Zehirlensin ahali…

Sorun değil…

Sigorta şirketi nerede?

Bu laboratuar 23 milyon TL’ye sigortalıydı…

Devletin tüm kurumları gibi…

Peki ne oldu?

Ortada bir sigorta yok.

Akredite bir laboratuarı şimdi yerle bir…

Yangın elbette buna neden.

Ama yangın sonrası tavır en az bunun kadar yakıcı oldu.

Yangından sonra hızla değeri düşük cihaz alımları yapılmalıydı.

Sigorta devreye konmadı.

Personel korkutuldu.

Sevk hakkı tanındı.

Akredite bir laboratuar, iş bilmezlikle yerle bir edildi.

Şimdi konteynerler içerisinde…

Uzmanlar sonuç almaya çalışıyor.

Yazık değil mi?

Sıfırdan ama en iyisi

İhtiyacımız olan, sıfırdan ama en iyisi…

Bulaşıcı hastalıkların bir tehlike olarak ortada kol gezdiği…

Kanser vakalarının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede…

Elbette laboratuar can alıcı…

Eskisinden daha iyi bir kuruma ihtiyacımız var…

İçerisinde, “Hormon, GDO ve DNA” araştırmaları da yapabilecek bir donanım olmalı.

Sıfırdan yapılmalı.

DNA, hormon ve DNA mutlaka eklenmeli.

Günü kurtaracak değil geleceğe şekil verecek bir laboratuar kurulmalı.

Bunca acının arkasından, bunu beklemek sanırım hakkımız…