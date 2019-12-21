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Finalin adı, Liverpool-Flamengo

21 Aralık 2019

Kulüpler Dünya Kupası’nda İngiltere temsilcisi Liverpool ile Brezilya ekibi Flamengo arasında bugün oynanacak final, KKTC saatiyle 19.30’da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak

 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda final heyecanı, İngiltere temsilcisi Liverpool ile Brezilya ekibi Flamengo arasında bugün oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Katar’ın başkenti Doha’daki Khalifa Uluslararası Stadı’nda oynanacak.

İspanyol ekibi Real Madrid, 2000 yılından beri düzenlenen turnuvada en çok şampiyonluk (2014-2016-2017-2018) yaşayan takım oldu.

Liverpool ve Flamengo ise , tarihlerinde ilk kez bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Meksika’dan Monterrey ile Suudi Arabistan’dan El-Hilal takımları, bugün KKTC saatiyle 16.30’da kozlarını paylaşacak.

 



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