Kadın basketboluna yeni soluk

Kadın basketboluna yeni bir soluk olarak dahil olan Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Ocak ayında başlayacak Kadınlar Ligi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

ANNELERDEN OLUŞUYOR: Kadın basketbolunda bir dönemin yıldızları olan şu anki Rauf Denktaş Üniversitesi takımı hem anne olarak çocuk bakıyorlar hem de parkede lige hazırlanıyorlar

Kadın basketboluna yeni bir soluk olarak dahil olan Rauf Denktaş Üniversitesi, Ocak ayında başlayacak Kadınlar Ligi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eylül ayında başlayan çalışmalar kapsamında haftada 2 ile 3 arasında idman yapan takım, bir dönemler ülke kadın basketbolunda önemli işler yapan tecrübeli isimlerden oluşuyor.

Kadroda yer alan isimler hem anne olarak çocuk bakıyorlar hem de parkede lige hazırlanıyorlar

Koç Ahmet Aknar çalışmaların seyrinden memnun

Antrenörlük kariyerinde verdiği 12 yıllık aranın ardından koçluk görevini kabul eden Ahmet Aknar nezaretinde yapılan çalışmalar verimli şekilde geçerken, RDÜ katılım gösterdiği KTSYD Kupası’nda ilk turda aldığı galibiyetle de morallenmiş durumda.

Koç Ahmet Aknar, tecrübesi yüksek olan takımın yaşça ileride olmasının dezavantajını ortadan kaldırmak adına Eylül ayından beridir çalıştıklarını ifade ederek, oyuncularının herhangi bir mazeret ortaya koymadan idmanlara katılımından ve gösterdikleri efordan memnun olduğunu belirtti.

“İzleyenlerin keyif alacağı, hızlı basketbol oynamak niyetindeyiz”

Ertuğ Nasıroğlu ile birlikte yıllar önce kurdukları Fast Break Basketbol Okulu’nda yetiştirdiği birçok isim ile bu sezon RDÜ’de çalışacağını ifade eden Aknar, oyuncuların kendisini, kendisinin de oyuncuları iyi tanıdığını, bunun da takımın gelişiminde önemli bir detay olduğunu belirtti.

Aknar, hedeflerinin sadece lige katılmak olmadığını, öncelikle play-off, sonrasında da final oynama amaçları bulunduğunu belirterek, izleyenlerin keyif alacağı hızlı basketbol ortaya koymak istediklerini dile getirdi.