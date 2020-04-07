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FIFA’dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar

7 Nisan 2020

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı. FIFA’dan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok ligin askıya alındığı hatırlatılırken, maçların normal sürede tamamlanmasının mümkün gözükmediği belirtildi. FIFA Konseyi tarafından kabul edilen karara göre, sezon sonu sona erecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar uzatılacağı ifade edildi.

KULÜPLERE OYUNCULARLA ANLAŞMA TAVSİYESİ

Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Koronavirüsün futbola ekonomik olarak büyük zarar verdiği vurgulanırken, kulüp ve futbolcuların bir araya gelerek maaş indirimi veya ertelemesi konusunda anlaşmaları tavsiye edildi. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda FIFA’nın tarafların ekonomik durumlarını göz önüne alarak karar vereceği belirtildi.

TRANSFER DÖNEMİNDE TARİHLER YENİDEN BELİRLENECEK

Transfer dönemiyle ilgili tarihlerin de yeniden belirleneceği ve FIFA’nın bu konuda esnek davranacağı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, önceliklerinin futbol değil insan sağlığı olduğunu vurguladı. Koronavirüsün futbol koşullarını değiştirdiğini kaydeden Infantino, “FIFA, paydaşlarıyla birlikte yeni koşulların üstesinden gelebilmek için bazı pratik fikirler getirdi. Umuyorum ki bu ortak çaba, futbol dünyasının bir araya gelerek dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek olacak.” ifadelerini kullandı.



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