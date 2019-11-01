Feyzioğlu: Rumlar AB’yi arkasına alarak Kıbrıs Türkleri’ni izole ediyor

Türkiye Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Friedrich-Alexander Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk’ başlıklı Uluslararası kongrenin açlışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, kongrenin önemini vurguladı.

Feyzioğlu, Kıbrıs’ta 50 yıl önce Rumlar tarafından soykırım gerçekleştirildiğini, buna Garantör ülkelerden İngilere ve Yunanistan sessiz kalırken, Türkiye’nin anlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanarak yardıma koştuğunu anımsattı.

Feyzioğlu, Türkiye’nin Kıbrıs’a yardımı gerçkeleştirirken, tıpkı, Barış Pınarı Harekatı’nda olduğu gibi diplomasi ile çözüm üretmeye çalıştığını ancak diplomasinin acımasızca katliamlara seyirci kaldığını söyledi.

“Bir toplum düşünün, canını, namusunu, ırzını, şerefini, malını, mülkünü, geleceğini koruduğu için Rum’un şımarıklığı ile ve bu şımarıkları aralarına sorumsuzca alan AB’nin verdiği güç ile dünyadan izole edilmiş” diyen Feyzioğlu, kongrede yer alan uluslararası kelimesinin öneminin ancak bir Kıbrıs Türkü ile konuşulduğu zaman anlaşılabileceğini ifade etti.

Kıbrıs Türkleri’nin insan haklarının, Rumlar tarafından AB’yi de arkasına almak suretiyle sürekli ihalal edildiğini vurgulayan Feyzioğlu, bunu iyi niyetli herkesin görebileceğini ancak Avrupa’nın görmediğini kaydetti.

Feyzioğlu, “önce Türkiye Cumhuriyeti, önce bu vatan, önce Türk milletveki demekten doğduğu günden beri vazgeçmediğini, vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Feyzioğlu, Türkiye’nin 1919 da başlattığı milli mücadele çizgisinde misiniz?. Buyurun ekseniniz nedir. TC Barolar birliği başkanının ekseni her zaman buradadır. Ekseni kayanlara da buradan cevap olsun” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta Türkiye’nin stratejisinin değişmesi ve KKTC’de Türkiye ile ilişkide başka bir boyuta geçilmesi gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, TC Barolar Birliğinin bunun peşinde olduğunu belirtti.

Bu yönde yapılan toplantıları anlatan Feyzioğlu, geçtiğimiz ay dünyada bu güne kadar yapılmış en büyük Kıbrıs toplantısının gerçekleştirildiğini ve bu toplantıda, Kıbrıs’ta son sözün ne olması gerektiğin raporlandığını belirtti.

Feyzioğlu, bu toplantının önemini vurguladı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyu yakından takip ettiğini ifade etti.

Feyzioğlu, “toplantının akabinde kendilerine, iki saatlik toplantı sonuçlarına ilişkin kendilerinin talebi ile verdiğim brifing, TC’nin, Türkiye Barolar Birliği çatısı altında başlayan yeni strateji planlama hamlesinin devlet katında, devlet tarafından doğrudan izlendiğini ve benimsendiğini göstermektedir”dedi.

Toplantının sonuç bildirisi ile ilgili bilgi de veren Feyzioğlu, bildiride, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin Rum şımarıklığı ve AB vurdumduymazlığı ile gelinen noktada birleşme müzakerelerinden vazgeçilmesi gerektiğinin yer aldığını kaydetti.

Feyzioğlu, “tanınmamanın arkasındaki en önemli sebeplerden biri birleştiğimiz takdirde zaten tanınmanın da geçersiz kalacağı haklı tespittir” dedi.

Adada, iki toplumlu, iki federe devletli yapının, ancak iki federe devletin birbirini eşit görmesi ile gerçekleşebileceğini vurgulayan Feyzioğlu, ancak Rum tarafının bunu kabul etmediğini Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gördüğünü ifade etti.

Feyzioğlu, Rum tarafının açık olarak Annan Planını reddetmesinin ardından hala birleşmek istemenin ve bunu müzakere etmenin sonucunun umutsuzluk olduğunu da vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün umut, gelecek, uluslararası müsabakalara katılmak istediğini ifade eden Feyzioğlu, bunun “ben zaten birleşmek için ara bir dönemdeyim” diyen bir devlet yapısı ile yapılamayacağının 40 sene içerisinde ortaya çıktığını belirtti.

Feyzioğlu konuşmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi konusuyla sürdürdü.

TC-KKTC ortak ekonomik planın hayata geçirilmesi ve planın en etkili koordinasyon ile bir an önce Kıbrıs Türkü’ne gün vererek sahada tatbik edilmesi gerektiğine işarete eden Feyzioğlu, bugünlerin yaklaştığını bildiğini ve bu günleri heyecan ile beklediğini kaydetti.

Feyzioğlu, Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği seviyeye ve umuda kavuşacağını söyledi.