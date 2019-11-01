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LTB logo yarışması sonuçlandı

1 Kasım 2019
LTB logo yarışması, Mehmet Harmancı

LTB logo yarışması sonuçlandı… Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen LTB El Ele Çocuk Merkezi logo yarışması sonuçlandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Seçici Kurul Üyeliğini Başkan Mehmet Harmancı ile Ender Denktaş Vangöl, Safiye Özaltıner, Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, Sibel Taçay Demirpençe ve Gözde Torun’un oluşturduğu yarışmada Onur Kalkan’ın tasarladığı logo seçildi.

Başkan Harmancı logo yarışmasının LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin hem kurumsallaşmasında hem de toplumla buluşmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Harmancı, LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin toplum tarafından da sahiplenildiğini ve bunun en büyük örneğinin yaklaşık 9 bin kişinin kayıt yaptırdığı maratonda da bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Merkezin standart kreş hizmetine erişemeyecek çocuklara uzatılan bir el olduğunu söyleyen Başkan Harmancı yeni binada daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim vermek için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını da belirtti.



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