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Başçeri: TC ile KKTC Barolar Birliği arasındaki işbirliği gün geçtikçe gelişiyor

1 Kasım 2019
Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi, Ali Murat Başçeri

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, UKÜ ve Friedrich-Alexander Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk’ başlıklı Uluslararası kongrenin açılışında konuştu.

Büyükelçi Başçeri, Türkiye Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, UKÜ ve Friedrich-Alexander Üniversitesi’nin biraraya gelerek seçkin toplantı yapmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliği arasındaki işbirliğinin gün geçtikçe gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başçeri, TC ve KKTC arasındaki derin ve geniş ilişkiler ağının güzel bir örneğinin hukuk alanında verildiğini belirtti.

Büyükelçi Başçeri, iki ülke arasındaki hukuk sisteminin farklı olduğunu, ancak baroların bu gelişen ilişkisinin, farklılıkların ortaya çıkardığı sıkıntıları azaltacağına inanç belirtti.

KKTC’de üniversite sayısının arttığını ve belli bir noktaya ulaştığını kaydeden Başçeri, yüksek öğretim kurumunun geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla; artık vakıf üniversitelerinin araştırma ve geliştirme bütçesinin önemli bir miktarını ayırması gerektiğini kaydetti.

Kongre kapsamında gerçekleştirilecek oturumların çeşitliliğini dile getiren Başçeri, nitelikli, kapsamlı, hukuki sunumlar olacağını kaydetti.

Büyükelçi Başçeri, kongreye düzenleyen ve katkı koyanlara teşekkür ederek, benzer nitelikteki kongrelerin devamını diledi.



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