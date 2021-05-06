Fehmi Ercan’ın torunu imza kampanyası başlattı

Şehit Hv. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın torunu Selen Ercan Change.org’da konuyla ilgili imza kampanyası başlattı.

Şehit Hv. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın torunu Selen Ercan sosyal medya hesabından, dedesi Ercan’ın adının Ercan Havaalanı isminden çıkartılacağını ve Dr. Fazıl Küçük adının verileceğinin tartışılmaya başlanmasına tepki gösterdi. Ercan Change.org’da konuyla ilgili imza kampanyası başlattı.

Selen Ercan’ın paylaşımı şu şekilde:

Dedem Binbaşı Fehmi Ercan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında 6. Kolordu nezdinde İleri Hava Kontrolörü Tim Komutanı olarak adaya çıkmış ve Alay Komutanı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ile birlikte şehit düşmüştür.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada Şehit Hv. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın adının KKTC Ercan havaalanından çıkartılacağını ve Dr. Küçük adının verilecegini duyurmuştur. Rahmetli şehit dedemin ve Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizin anısına yapılan bu vefasızlık bizi derinden incitmiştir.