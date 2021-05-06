TUTDER: Hükümet ithal ürünlerden aldığı fonlardan bir süreliğine vazgeçmeli

Siyaset alanında son dönemlerde yapılan çelişkili açıklamaların iş insanını ürkütüp halkın moralini bozmaktan öte bir fayda sağlamadığına işaret eden Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) hükümetin bir an önce kendini pandemi koşullarını hafifletecek tedbirlere vermesini istedi. Hükümetin elektriğe zam yaparak ek fon ve kotaları geçici de olsa kaldırmayarak halkın ve esnafın alım gücünü yaşanan pandemi ortamında daha da zayıflattığını belirten TUTDER, halka daha refah daha sorunsuz bir ülke için “ başka bir hayat mümkün” mesajı verdi.

“ Birlikte Sorumluyuz ” sloganı ile yoluna devam eden TUTDER yönetim kurulu adına bugün basına yapılan açıklama şöyle:

“ Son dönemlerde siyaset alanından gelen çelişkili açıklama ve ifadeler bir yanda iş yaratmaksa izlenen strateji kesinlikle doğrudur.

çünkü birbiriyle çelişen açıklamaların sonunda ulaşacağı nokta kaos ortamıdır.

Pandeminin yarattığı ağır koşulları daha da ağırlaştırmak yerine onları hafifletmek devletin önde gelen görevi olmalıdır.

Hükümet, elektriğe zam yapmak yerine yerel üreticinin, esnafın, zanaatkarın düşük maliyetli elektrik kullanmasını sağlamalıdır.

Hükümet, ek fon ve kotalarla halkın alım gücünü daha da zayıflatmak yerine, KKTC vatandaşlarını istihdam sağlayan yerel üreticilerin, esnafın, zanaatkarın sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerini bir süreliğine üstlenmelidir.

Hükümet ürünlerden ithalatta alınan KDV ve Fiyat İstikrar adı altında aldığı fonlardan bir süreliğine vazgeçmelidir.

Eğer amaç gerçekten halkın alım gücünü yükseltmekse;

Eğer amaç piyasada pahalılığı önlemekse;

Eğer amaç adil rekabet koşullarını yaratmaksa;

Eğer amaç huzur içinde yaşayan mutlu bireylerden oluşan bir toplumun parçası olmaksa;

Başlangıç için yandaşa kıyak yerine halka destek politikalarını benimsemek yeterli olacaktır.

İçinde yaşadığımız hayattan da Birlikte Sorumluyuz ve ancak Birlikte Değiştirebiliriz.

İnanın, Başka Bir Hayat Mümkündür ”

Tutder

BİRLİKTE SORUMLUYUZ