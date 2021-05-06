Girne’de covid-19 denetimleri sonucu iki iş yeri mühürlendi

Girne Belediyesi tarafından yapılan covid-19 denetimlerinde, 21 Nisan – 04 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Toplamda 255 işletme denetlendi.

Girne Belediyesi, Covid Önlemlerine uygun çalışmadığı gerekçesiyle gıda hijyenine uygun olmayan koşullarda Covid pandemi önlemleri alınmaksızın faaliyet gösteren bir restaurant ile yasal mevzuat ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir cafe; toplam 2 işyerini kapatarak faaliyetlerini durdurmuştur. Çalışma koşullarında teknik eksiklikleri ve yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan 6 işyerine süreli kapatma ihbarları verilirken Covid önlemlerine uygun çalışmayan 2 işyerine ve hijyen koşulları yetersiz bulunan 2 gıda işletmesine’de para cezaları kesildiği belirtildi.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 21 Nisan – 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 255 işyerinin denetlendiği aktarıldı.

Girne Belediyesi, Covid-19 Pandemisinin tüm dünyayı etkilemeye halen devam ettiği bugünlerde ticari hizmet veren işletmeleri Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yayınlanan genel Covid önlemlerinin alınmasıyla ilgili resmi kontrollerle takip etmeye ve bu kontrollerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Cezai Yaptırımlar Uygulanıyor

Baskın niteliğindeki gece denetimlerine de ağırlık verildiği belirtilirken genel işyeri kontrolleri kapsamında 32 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 2 iş yeri yetersiz bulunan gıda hijyeni önlemleri nedeniyle, 2 işyeri de Covid önlemlerini yerine getirmediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. İnsan sağlığının korunması amacıyla da sürdürülen gıda denetimlerinde insan sağlığına aykırı koşullarda çalışan bir restaurant ile yasal mevzuata uygun faaliyet göstermeyen bir cafe işletmesi de faaliyetleri durdurularak mühürlenmiştir. Lokantalarda yapılan kontrollerde, üzerinde tarih etiketi bulunmayan çeşitli ürünlere de el konulmuştur.

Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışların da Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğünü belirtilen yetkililer, gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alış verişleri esnasındaki Covid önlemlerinin kontrolü için Sağlık ve Zabıta ekiplerinin görev aldığı belirttiler.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Isınan havaların etkisini hissettiğimiz bugünlerde kentimiz genelindeki işletmelerde insan hareketliliği ile sosyalleşmenin arttığını gözlemliyoruz. Ekonomimizin canlılığı için olumlu olan bu durum; Covid bulaşı açısından risk yaratmaktadır. Bizler Belediye olarak işletmelerin Pandemi önlemlerinin alınması konusunda yasal denetimlerini kesintisiz olarak yürütmekteyiz. Ancak, değerli halkımızın da bireysel maskelerini, kişisel sosyal mesafelerini ve el hijyenlerini özenle korumalıdırlar. Bu zor süreçlerin yönetilmesi mümkündür. Bunun için halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir işbirliğine ihtiyacımız vardır. Günlük hayatın devamı yanında ekonomik hareketliliğin sürdürülmesi için hepimizin bu sürece aktif katkı koyması zaruridir. Ticari İşletmelerin sorumluluğu daha fazla olduğundan gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Sektörlerin kapanmaması için kurallara uygun çalışmayan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir” dedi.