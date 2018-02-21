FaceTime hayat kurtardı

ABD’de yalınz yaşayan bir kadın kız kardeşiyle FaceTime’da video sohbet gerçekleştirirken inme geçirdi. Kadının hayatı teknoloji sayesinde kurtuldu.

ABD’nin New York eyaletinde yalnız yaşayan Opokua Kwapong, İngiltere’nin Manchesterşehrinde yaşayan kız kardeşi Adumea Sapong ile FaceTime üzerinden video sohbet gerçekleştirirken rahatsızlandı.

58 yaşındaki kız kardeşinin konuşma bozukluğu yaşadığını ve rahatsızlandığını fark eden Sapong, Kwapong’u önce sağlığı hakkında uyardı ve ilaç almasını önerdi.

Daha sonra telefonu kapatarak 911’i arayan Aduemea Sapong, sağlık ekiplerinin kız kardeşinin yanına gitmesine sağladı.

İnme geçirdiği anlaşılan Kwapong’un erken müdahale sayesinde hayatı kurtuldu.

Gıda mühendisi olan Kwapong, “FaceTime sayesinde hayatımın kurtulduğundan hiç şüphe yok dedi.