TSK: Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780 oldu

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1780 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Operasyonlar sonucu 65 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780 oldu.