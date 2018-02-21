TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, Sağlık Bakanı Besim’i ziyaret etti

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve heyeti, Sağlık Bakanı Filiz Besim’i ziyaret etti.



Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Besim ile Kanbay’ın görüşmesinde, sağlık sistemindeki sorunlar ele alındı.

Kanbay, sorunları en eza indirmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi KKTC Sağlık Bakanlığına destek vereceğini belirtti.

Sağlık Bakanlı Filiz Besim de, sorunlara ivedi çözüm bulmak için TC yetkililerinin desteklerini her zaman takdir ettiğini ve bu süreçte bu desteğe daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.