Eylem başarılı, gerekçe haklı

Sosyal medyada ‘Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok’ adıyla örgütlenen binlerce kişinin, seyrüsefer zammına karşı Lefkoşa’da gerçekleştirdiği eylem, siyaseti ısıttı. Eylemle ilgili Havadis’e değerlendirmelerde bulunan hükümet ve muhalefet yetkilileri, aynı noktada birleşti:

“SİYASETTEN ARINMIŞ VE BAŞARILI”: Hükümet ortağı Halkın Partisi Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri Yenal Senin, ‘Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok’ eylemi hakkında Havadis’e konuştu. Senin, halkın hakkını aramasını desteklediklerini ifade ederek, “Siyasetten arınmış, başarılı bir eylemdi” dedi

“MAKAM KAVGASI YAPIYORLAR”: Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, eylemi Havadis’e değerlendirerek, “Bu hükümet, sadece makam kavgası yapıyor. Bunu imar planında da gördük. Ama halkın sesine kulak vermezlerse, bu eylemler büyüyüp, kaos ortamı oluşturur” uyarısında bulundu

Pınar BARUT

2020 yılının ilk günlerinde başlayan zam yağmurundan, araç seyrüsefer ücretleri de nasibini almış, yükselen vergiler karşısında kemer sıkmaktan bunalan vatandaş, duruma isyan etmişti.

Ülkedeki birçok yolun güvenlik tehlikesi yaratması ve ölümlü trafik kazalarının da çoğalması karşısında, seyrüsefer zammının adaletli olmadığına inanan bir grup vatandaş da, sosyal medya üzerinden ‘Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok’ adı altında örgütlenmeye başlamış ve eylem kararı almıştı.

Geçtiğimiz gün, binlerce kişinin katılımıyla Lefkoşa’da gerçekleşen eylemde, halkın taleplerini içeren birçok pankart açılmış, sloganlar atılmıştı.

Trafik kazalarında yakınlarını kaybeden ve yapılan zamlardan beli bükülen vatandaşlar, eylem alanında kurulan serbest kürsüye çıkarak, yetkililere seslerini duyurmaya çalışmış, eylem komitesi de hükümete, kendileriyle iletişime geçmeleri konusunda talepte bulunmuşlardı.

Yapılan eylemi Havadis’e değerlendiren hükümet ortağı Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Yenal Senin, eylemi başarılı bulduklarını, hükümet dışında da elini taşın altına koyacak bazı kesimlerin bulunduğunu ifade ederek, “Halkın, sesini duyurmaya çalışmasını destekliyoruz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, eylemle ilgili düşüncelerini Havadis’e açıklayarak, eylemi desteklediklerini ama UBP-HP hükümetinin, muhalefete, sendikalara ve halka kulağını tıkadığını, kendi bildiğini yapan bir yapı haline geldiğini söyleyerek, “Halkın tepkisinden sadece hükümet değil, tüm meclis ders çıkarmalı. Yoksa daha büyük bir kaosa sürükleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Senin: Siyasetten arınmış, başarılı bir eylemdi

Hükümet ortağı Halkın Partisi Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri Yenal Senin, ‘Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok’ eylemi hakkında Havadis’e konuştu.

Eylemi, toplumsal uzlaşının sağlanması noktasında güzel bir adım olarak değerlendirdiklerini söyleyen Senin, halkın sesini yükseltmesini ve hakkını aramasını desteklediklerini ifade ederek, “Bence başarılı bir eylemdi. Siyasetten arınmış ve halkın kendi taleplerini dile getirdiği bir etkinlikti” dedi.

“Tek sebep seyrüsefer zammı değil, herkes ders çıkarmalı”

Senin, “Eylem yolların durumu ve seyrüsefer zammı noktasında başladı ama mevcut ekonomik şartların ağırlaşması eylemdeki etkinin daha da çok olmasına sebep oldu” diyerek, bu toplumsal hak arama mücadelesinin, sadece seyrüsefere bağlanamayacağını savundu.

Gerek yollar konusunda, gerekse diğer konularda, toplumsal seferberliğin yanı sıra, bazı kesimlerin de elini taşın altına koymasını temenni ettiklerini belirten Senin, bu eylemden de ders çıkarması gereken tek makamın hükümet olmadığını, muhalefetle birlikte tüm partilerin ders çıkarması gerektiğini söyledi.

“Seyrüsefer ücretleri Maliye Bakanlığı’nda toplanıyor, tamamı yol için aktarılmıyor”

Alınan seyrüsefer ücretlerinin Maliye Bakanlığı bünyesinde toplandığını ve toplanan paranın tümünün yol yapımına kaynak olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na aktarılmadığını hatırlatan Senin, 2020 yılı için reformların kaçınılmazlığının ortada olduğunu kaydetti.

“Daha adil bir vergi sistemi ve kaçak yaşamın son bulması elzemdir. Ekonomik pastayı büyütmeliyiz” diyen Senin, Ulaştırma Bakanlığı ve Halkın Partisi olarak, bu eylemden çok önce, Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar olan tüm yollar için, gerek yeni yol yapımı, gerek sorunlu yolların yenilenmesi ve tadil edilmesi, gerekse tüm yolların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili tüm projelerini hazırladıklarını belirtti.

“Seyrüsefer gelirinin tümü yollara harcanmıyor”

2019 yılında kaynakların zaten kısıtlı olduğunu ve adım atamadıklarını söyleyen Senin, seyrüsefer gelirinin tümünün yollara harcanmadığını vurguladı.

Senin ayrıca, Ulaştırma Bakanlığına bağlı çoğu büyük ihalenin, Türkiye’de açılan ihalelerin devamı olduğunu, oradaki her sorunun buradaki yatırımları da etkilediğini savundu.

“Biz Halkın Partisi olarak dersimizi iyi çalıştık. 2020 yılı bütçesi de çok iç açıcı değil. Ama bazı büyük projeleri tamamlama ve ihaleler konusunda amacımıza ulaşıyoruz” diyen Senin, bu kalkınmayı en azından yolların güvenliği konusunda sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

“Belediyeler, kendi sınırları içinde kalan yollar konusunda adım atmalı”

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri Yenal Senin, vatandaşın, belediye sınırları içinde kalan yolların, karayollarına bağlı olduğunu düşündüklerini, özellikle bunun böyle olmadığının bilinmesini istediğini söyledi.

Senin, “Belediye sınırları içine, karayollarının müdahil olma şansı yok. Bu durumda, belediyeler de şehir içi ulaşımda ve alt yapı konusunda adım atmalılar” dedi.

Sorakın: Eylemi başarılı buluyoruz ve destekliyoruz

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, ‘Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok’ eylemini, bir sivil inisiyatif olarak değerlendirdiklerini, ortak talepleriyle bir araya gelen yurttaşların bu eylemini başarılı bulduklarını söyledi.

Eylemin, ilk başta yollardaki sorunlarla ilgili olarak ortaya çıktığını ama tepkinin bu denli büyümesinin, ülkede seyrüsefer zamları dışında da ciddi sorunlar olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Sorakın, “Hükümet eden partilerin ve tüm meclisin, bu eylemi iyi niyetle değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ülke de her şey yolunda olsaydı böyle bir eylem olmazdı” dedi.

“Halk dikkate alınmazsa, eylemler kaos ortamına dönüşür”

Sorakın, halkın bu eyleminin dikkate alınmaması durumunda, eylemlerin daha da büyüyeceğini ve kaosa dönüşeceğini söyleyerek, UBP-HP hükümetinin hiçbir şeye kulak vermeyen, muhalefetin ve sendikaların düşüncelerini önemsemeyen bir hükümet olduğunu ileri sürdü.

UBP-HP hükümeti için, “Kendi bildiklerini yapan bir yapı haline geldiler. Sadece kendilerine göre doğru olan şeyleri yapmaya çalışıyorlar” diyen Sorakın, böyle devam etmesi durumunda, bir kaos ortamının gelişeceğini düşündüğünü ifade etti.

“Bu hükümet sadece makam kavgası yapıyor”

Hükümetlerin, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapması gerektiğine dikkat çeken Sorakın, en önemli hususun, hükümetin, halkın ihtiyaçlarını ciddi bir şekilde değerlendirilip, halk için icraat yapma zorunluluğunda olduğunun farkına varması olduğunu söyleyerek, bu hükümetin ise bunu yapamadığını savundu.

Sorakın, hükümet kurulurken, UBP ve HP’nin verdikleri sözlerin hiç birisini yapmadıklarını savunarak, “Bu hükümetin, sadece makam kavgası yapan bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bunu her icraatlarında görüyoruz. İmar planında da gördük. Halkın sesine kulak vermezseniz, bu eylemler daha da büyüyerek içinden çıkılmayacak bir hal alacaktır” dedi.