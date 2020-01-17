Ercan’da tehlike

Ercan Havalimanı pistinin bir bölümünde çatlaklar oluştu. Pistin 300 metrelik bölümü kullanıma kapatıldı, sorunun çözümü için çalışma başlatıldı

“PİSTTE ÇATLAKLAR VAR”: Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı’nın, 2-9 numaralı pistinin ilk 300 metrelik bölümünde, çatlakların meydana geldiğini doğruladı. Sofi, durumun fark edilmesiyle birlikte pistin kullanıma kapatıldığını ve tamirat çalışmalarının devam ettiğini belirtti

UÇUŞLAR ETKİLENMEDİ: Sorunu süratle gidermeye çalıştıklarını belirten Sofi, bu gibi sıkıntıların, tüm havaalanı pistlerinde rastlanabilecek sıkıntılar olduğunu söyledi. Sofi ayrıca, Türk Hava Yolları’nın, tehlike nedeniyle gece uçuşlarını durdurduğu yönündeki iddiaları da yalanladı

Pınar BARUT

Ercan Havalimanı pistinde çökme meydana geldiği ve pistin bir bölümünün kullanıma kapandığı, bu sebeple de, Türk Hava Yolları’nın, Ercan’a olan gece uçuşlarını durdurduğu iddia edildi.

İddialara ilişkin Havadis’in sorularını yanıtlayan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, 2-9 numaralı pistin ilk 300 metrelik bölümünde sıkıntı olduğunu ve pistin tamirat nedeniyle kapatıldığını doğruladı.

Sofi, iddia edildiği gibi bir çökmenin sözkonusu olmadığını, bazı çatlaklar oluştuğunu, çatlakların birkaç gün önce meydana geldiğini, tamiratların da durumun fark edilmesiyle yapılmaya başlandığını kaydetti.

“Bu sorun süratle giderilecek” diyen Sofi, pistte çökme olmadığını, yer yer çatlakların meydana geldiğini belirterek, “Bu gibi şeyler, tüm havaalanı pistlerinde her zaman olabilecek durumlardır” dedi.

THY, tehlike nedeniyle gece uçuşlarını durdurdu mu?

Ercan Havalimanı’nın, 2-9 numaralı pistinde oluşan çatlakların tamir edilmesi ve sorunun giderilmesi yönünde her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Sofi, Sivil Havacılık Dairesi bünyesinde koordinasyon toplantısı yapacaklarını ve tamirat en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sofi, oluşan çatlakların, 2-9 numaralı pistin ilk 300 metrelik bölümünde meydana geldiğini ve şimdilik bu bölümün kullanıma kapandığını belirterek, Türk Hava Yolları’nın, tehlike nedeniyle gece uçuşlarını durdurduğu yönündeki iddiaları da yalanladı.