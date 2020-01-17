Tetikçi yakayı ele verdi

Mağusa’da faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanını kurşunladığı düşünülen 28 yaşındaki zanlı S.Y. dün polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılacak. Polisin kurşunlama ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Ne olmuştu?

12 Aralık Pazar sabahı, mekân kapalı iken kurşunlanmış, kurşunlama sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken işletmenin camları hasar görmüştü.

İşletmeden polise güven mesajı

Kurşunlanma sonrasında eğlence mekânın işletme müdürü Hüseyin Laptalı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, polise güvenlerinin sonsuz olduğunu ve bu olayın ardındakilerin yakalanacağına dair güvenlik güçlerine duydukları güveni belirtmişti. Laptalı’nın açıklaması şu şekilde:

“Mağusa ve bölge gençliği yanında, kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen Thrones, bu sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu saatte sokak magandalarının saldırısına uğradı.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz bir güvencimiz var.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır.

Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimizdir.

Hüseyin Laptalı, Thrones Club, İşletme Müdürü”