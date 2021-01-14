evrende sanıldığından daha az galaksi olabilir

Yakın zamanda yapılan bir keşif, galaksinin sanılandan “daha karanlık bir yer” olabileceğine dair ihtimalleri gündeme getiriyor.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan önceki bir ölçümde evrene yayılmış 2 trilyon galaksi olduğu öne sürülürken, son araştırmalarsa bunun yerine yüz milyarlarca galaksinin varlığına işaret ediyor.

NASA’nın Yeni Ufuklar (New Horizons) misyonu, 2015 ve 2019’da Dünya’dan yaklaşık 6,4 milyar kilometre uzakta güneş sistemimizin kenarındaki Pluto ve uzak nesne Arrokoth etrafında uçtuktan sonra karanlık uzayın genişliğine baktı.

Yeni Ufuklar uzay aracı o kadar uzaktaydı ki, incelediği gökyüzü Hubble’ın gözlemlediği en karanlık gökyüzünden 10 kat daha karanlıktı.

Önceki galaksi tahminiyse, Hubble’ın derin alanında görünen her galaksiyi sayan ve onu gökyüzünün toplam alanına göre çarpan astronomlar tarafından belirlenmişti.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Hubble sitesine göre, “Derin alan gözlemleri, gökyüzünün belirli bir bölgesinin, ışığı uygun şekilde uzun bir süre boyunca toplayarak soluk nesneleri ortaya çıkarmayı amaçlayan uzun süreli gözlemleri” içeriyordu.

Ancak bu durumda, görülemeyen uzak veya sönük galaksiler hesaba katılamıyor.

Uzay engin karanlığında tamamen siyah görünse de aslında uzak yıldızların ve galaksilerin dağınık parıltısıyla aydınlanıyor.

Aydınlatılmış iç güneş sisteminden ayrılmak, görünmeyen mesafede kaç galaksi olabileceğini belirlemenin en iyi yolu olarak görülürken, Yeni Ufuklar’ın da tam olarak bu yolu izlediği belirtiliyor.

Yeni Ufuklar’ın son bulgusu, neden oldukları kozmik ışıltının çok zayıf olması dikkate alındığında uzak galaksilerin sayısının eskiden inanıldığından daha az olduğunu ortaya koyuyor.