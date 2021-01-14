Afrika’daki gökyüzü adalarında orangutan renkli bir yarasa keşfedildi

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nden ve Uluslararası Yarasa Koruma Kurumu’ndan bir grup bilim insanı, Batı Afrika’daki dağlık alanda orangutanlarla aynı renk tonuna sahip, turuncu bir yarasa türü keşfetti.

Araştırmacıların tehlike altında olduğunu düşündüğü tür, Sahra Altı’ndaki “gökyüzü adaları” diye anılan dağların yarasa çeşitliliği açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Uluslararası Yarasa Koruma Kurumu’ndan araştırmacı Winifred Frick, “İçinde bulunduğumuz yok oluş çağında böyle bir keşif, bir umut ışığı” diye konuştu.

Muhteşem bir hayvan. Parlak, turuncu bir kürkü var. Çok farklı olduğu için daha önce tespit edilmediğini anlayabildik. Bir memeli keşfetmek, çocukluk hayalimdi.

Frick ve Kamerun’daki Maroua Üniversitesi’nden meslektaşları, 2018’de başladıkları araştırmada, Gine’deki Nimba Dağları’nda yarasaların kolonileştirdiği doğal mağaraları ve maden tünellerini inceliyordu.

Ekip, özellikle de, yalnızca bu dağlarda yaşayan ve “Lamotte’nin yuvarlak yapraklı yarasası” diye bilinen tehlike altındaki Hipposideros lamottei türünü araştırıyordu.

Araştırmacılar işte bu türü ararken tuhaf bir yarasaya rastladı. Bu, Hipposideros lamottei’ye hiç benzemeyen ve bölgede yaşadığını bildikleri diğer türlerin tanımına uymayan bir yarasaydı.

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi ve British Museum’daki verilerin incelenmesinin ardından bu orangutan renkli yarasanın yeni bir tür olduğu anlaşıldı.

Bilim insanları yeni türe, Myotis nimbaensis ismini verdi. İsim, “Nimba’dan gelen fare kulaklı yarasa” anlamına geliyor.

Nimba Dağları, yarasaların da dahil olduğu sıradışı bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor.

Deniz seviyesinden bin 600 ila bin 700 metre yüksekliğe ulaşan dağlar, “gökyüzü adaları” diye niteleniyor. Bu kavram, epey farklı ova habitatlarına sahip izole dağları nitelemek için kullanılıyor.

Uluslararası Yarasa Koruma Kurumu’nun nesli tükenmekte olan türlerden sorumlu yöneticisi Jon Flanders, “Lamotte’nin yuvarlak yapraklı yarasasının yanında, Myotis nimbaensis‘in de yalnızca bu özel dağlarda yaşayan ikinci yarasa türü olması mümkün” diyor.

Maroua Üniversitesi’nden yarasa uzmanı Dr. Eric Bakwo Fils, yeni türün keşfinin yarattığı heyecanın, bölgedeki yarasaları koruma çabasına katkı sağlamasını umuyor: