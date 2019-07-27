Magazin

Evan’la nostalji keyfi zirvede

27 Temmuz 2019

 “VİTAMİN”Lİ BİR EĞLENCE: Nostalji fırtınasıyla sevenlerini 90’lara taşıyan Ahmet Evan’ın Letafet Bar gecesinde konuklar arasında yer alan “Vitamin” grubunun solisti Tolga Sünter davet üzerine sahneye çıktı

Girne’deki Letafet Bar’ın çarşamba gecelerinin vazgeçilmez yıldızı Ahmet Evan, yine nostalji fırtınasıyla sahneye taht kurdu.  Dinleyenlerin coşkuyla her şarkıyı bir ağızdan söylediği konser yaklaşık 2 saat sürdü. 90’ların hareketli parçalarını seslendiren Ahmet Evan, sevenlerini coşturdu.

Sevilen şarkıcıya, sahnede sürpriz bir konuk da eşlik etti. Konseri dinlemeye gelmiş olan Grup Vitamin’in solisti Tolga Sünter’i dinleyenlerinin içinde fark eden Evan, kendisini hemen sahneye davet etti. “90’larda bıraktığımız gibi geldin abi” diyerek herkesi güldüren Ahmet Evan, Tolga Sünter ile Grup Vitamin’in unutulmaz şarkısı “Al Aşkını Sok Gözüne”yi beraber seslendirerek, Letafet Lounge misafirlerini eğlenceye boğdu.

Bir çok doğum günü kutlaması gerçekleşen gecede, nostalji rüzgarı estiren Ahmet Evan, haftaya Merit Park Letafet sahnesinde tekrardan sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Ziynet Sali Açıkhava’yı yaktı

27 Temmuz 2019

Aleyna Tilki’nin 1 milyon TL’lik heykeli yapılacak

26 Temmuz 2019

Jennifer Lopez’den düğün gibi 50. yaş kutlaması

26 Temmuz 2019

Konak ve İmamoğlu yakın arkadaş

26 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı