Evan’la nostalji keyfi zirvede

“VİTAMİN”Lİ BİR EĞLENCE: Nostalji fırtınasıyla sevenlerini 90’lara taşıyan Ahmet Evan’ın Letafet Bar gecesinde konuklar arasında yer alan “Vitamin” grubunun solisti Tolga Sünter davet üzerine sahneye çıktı

Girne’deki Letafet Bar’ın çarşamba gecelerinin vazgeçilmez yıldızı Ahmet Evan, yine nostalji fırtınasıyla sahneye taht kurdu. Dinleyenlerin coşkuyla her şarkıyı bir ağızdan söylediği konser yaklaşık 2 saat sürdü. 90’ların hareketli parçalarını seslendiren Ahmet Evan, sevenlerini coşturdu.

Sevilen şarkıcıya, sahnede sürpriz bir konuk da eşlik etti. Konseri dinlemeye gelmiş olan Grup Vitamin’in solisti Tolga Sünter’i dinleyenlerinin içinde fark eden Evan, kendisini hemen sahneye davet etti. “90’larda bıraktığımız gibi geldin abi” diyerek herkesi güldüren Ahmet Evan, Tolga Sünter ile Grup Vitamin’in unutulmaz şarkısı “Al Aşkını Sok Gözüne”yi beraber seslendirerek, Letafet Lounge misafirlerini eğlenceye boğdu.

Bir çok doğum günü kutlaması gerçekleşen gecede, nostalji rüzgarı estiren Ahmet Evan, haftaya Merit Park Letafet sahnesinde tekrardan sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.