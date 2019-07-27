Finalistlerden ziyaret

MERAL AKINCI VE ERSİN TATAR AĞIRLADI: Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması finalistleri Cumhurbaşkanlığına yaptıkları ziyarette Meral Akıncı, Başbakanlığa yaptığı ziyarette ise Ersin Tatar tarafından ağırlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması finalistlerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde gerçekleştirilecek iki organizasyonun, uzun yıllardır süren yolculuklar olduğunu belirten Meral Akıncı, düzenlenen her iki organizasyonda da KKTC’nin tanıtıldığını kaydetti.

Her iki yarışmanın sosyal açıdan önemine değinen Meral Akıncı, “Gençlerimizin katıldığı bu yarışmalar, gerek kanayan bir yara olan kansere gerekse her gün artan uyuşturucu problemine karşı maddi ve manevi yönden destek verecektir” diye konuştu.

Meral Akıncı, Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması ile Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması’nın düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti. Bülent Günkut da, KKTC’nin dünyaya tanıtımı için 33 yıldır Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması’nın gerçekleştirildiğini belirtti.

Yarışmanın bu yıl Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde gerçekleştirileceğini kaydeden Günkut, Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması’nın da yine Kanser Hastaları’na Yardım Derneği yararına düzenleneceğini belirtti.

Finalistler Başbakanlıkta

Başbakan Ersin Tatar da “Miss Kuzey Kıbrıs 2019” ve “Mr. Kuzey Kıbrıs 2019” güzellik yarışması adaylarını kabul etti. Kabulde, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Sekreteri Şerif Özhürde hazır bulundu.

Kabulde konuşan, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut, bir Ada efsanesi olan yarışmanın 1984 yılından bu yana yapıldığına işaret ederek, Miss Kuzey Kıbrıs’ın bu yıl 33.’sünün gerçekleştirileceğini söyledi. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinin önemine değinen Günkut, yarışma adaylarını Başbakan Tatar’a takdim etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başbakan Ersin Tatar da, etkinliğin çok anlamlı ve güzel olduğuna işaret ederek, etkinliği yürütmenin ne kadar çalışma ve fedakârlık istediğini iyi bildiğini, 33 sene bunu yürütebilmenin kolay olmadığını belirtti ve Bülent Günkut’u kutladı. Yarışmanın uyuşturucu ile mücadeleye ve kanser hastalarına yapacağı katkının önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, yarışmaya katılacak bay ve bayan adaylara başarı diledi.

Başbakan Tatar, yarışmacılara, yarışma kamplarında güzel dostlukların kurulduğunu, bunların değerinin iyi bilinmesi tavsiyesinde bulunarak, yarışmayı kazananların KKTC’yi uluslararası yarışmalarda temsil edeceğini kaydetti. Başbakan Tatar, cesaret gösterip yarışmaya katılan tüm gençleri kutlayarak, başarı diledi.