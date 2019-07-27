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Havuz başına Musimeci enerji katacak

27 Temmuz 2019

Girne’de bulunan Büyük Anadolu Hotel bünyesinde hizmet veren Neo Pool Lounge & Bar, birbirinden özel isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

Açıldığı günden itibaren konukların yoğun ilgisi ile karşılaşan Neo, yarın elektronik müziğin usta isimlerinden Musumeci’nin performansına sahne olacak. Türkiye’de ve Avrupa’da bir çok önemli elektronik müzik festivalinde yer alan Musumeci’nin performansı öncesinde ülkemizin genç DJ’lerinden Huser, kabin başında olacak.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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