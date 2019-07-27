Ziynet Sali Açıkhava’yı yaktı

SANATÇI DOSTLARI ORADAYDI: Ülkemizin Türkiye sahnelerindeki gururu Ziynet Sali’nin Harbiye Açıkhava Sahnesindeki konserini dinleyenler arasında sanatçı dostları Buray ve Şevval Sam da vardı

SALİ SAHNEDE AŞKA GELDİ:

Sevgilisi ve aynı zamanda gitaristi de olan Erkan Erzurumlu ile salsa da yapan Sali; İspanyol dansçı konuğu Manuel Reina ile yaptığı Flamenco dansıyla da izleyenleri büyüledi

Pop müziğin sevilen ismi Ziynet Sali, önceki gün Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında düzenlenen Harbiye Açıkhava Sahnesinde muhteşem bir konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere gelenler arasında sanat camiasından ünlü isimler de vardı. Buray ve Şevval Sam, Sali’yi yalnız bırakmayanlar arasındaydı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sali, “5 senedir Harbiye Açıkhava’da sahne alıyorum ama bugün benim için çok özel bir gün, bugün burada ilk kez annem de beni izlemeye geldi. Harbiye tüm sanatçılar için yüksek bir platform, burada kendimizi çok güzel ifade etmek istiyoruz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.” dedi.

Sevgilisiyle salsa ateşini tutuşturdu

Sevgilisi ve aynı zamanda gitaristi de olan Erkan Erzurumlu ile salsa da yapan Sali; İspanyol dansçı konuğu Manuel Reina ile yaptığı Flamenco dansıyla da izleyenleri büyüledi. Sali, konserin ikinci yarısında sahnesini küçük misafirleriyle paylaşıp dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. “Bana Da Söyle” parçasını küçük YouTuber Ecrinsu Çoban ile söyleyen sanatçı “Hadi Hoppalara” parçasını ise düet yaptığı müzisyen Berk Çoşkun ile birlikte seslendirdi. Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede birbirinden hit ve duygusal parçalarının yanı sıra yabancı şarkılara da repertuvarında yer veren sanatçı, seyircisini ‘Bana Da Söyle’ parçasıyla selamladı. Sonrasında “Yağmur”, “Deli Divanenim”, “Beş Çayı” gibi sırasıyla parçalarını sevenleriyle birlikte söyleyen Sali, seyircinin ayakta alkışlarıyla sahneden uğurlandı.