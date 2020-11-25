“Ev içi şiddet yasa tasarısı” Uluçay’a sunuldu

Örgütler tarafından hazırlanan “Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı” Meclis Başkanı Uluçay’a sunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı Meral Akıncı’nın önderliğindeki çeşitli sivil toplum kuruluşu ve örgüt temsilcilerini kabul etti.

Kabulde, örgütler tarafından hazırlanan “Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı” Meclis Başkanı Uluçay’a sunuldu.

Meclis Şerefe salonunda yer alan kabulde ilk sözü Dernek Başkanı KAYAD Başkanı Meral Akıncı, kadına yönelik şiddetin yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde değil gelişmiş veya gelişmemiş, kent veya kırsal bütün dünya bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü söyleyerek bugün her taraftan kadına yönelik şiddetin farkındalığının yaratılması çok güzel seslerin çıktığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin gerek toplumda gerekse dünyadaki davranış biçimlerinde bir aşağılama, itişip kalkışma, kadını hatta kız çocuğunun doğduğu andan itibaren kinci görüldüğünü anlatan Akıncı, bu durumun eserlere de yansıdığını belirtti. Kadına yönelik şiddettin bu denli kalıplaşmış halini yıkılabilmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çeken Akıncı, esas sorunun ise psikolojik şiddet, sözel şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet olduğunu kaydetti.

Birçok araştırma ve değerlendirmeler sonucunda ev içi şiddet yasasının enine boyuna incelenerek yapıldığını ifade eden Akıncı, “Bu yasayı 2 yıl önce Meclis’imizin kadın grubuna, dönemin Cumhurbaşkanına arkasındaki kadını olan partililer ile ev içi şiddet yasasının tanıtımını yaptık. İstekler üzerine kadın olan partililer kendi partileri ile görüşmek için bizden onay aldılar. Bizlere geri dönüşlerinde ise yorumlar ve öneriler geldi. Biz bu seferde bu görüşlerden sonra bir çalışma daha yaptık. Yetkili bazı yargıda çalışan yüksek makamda olan arkadaşlar ile de görüştük ve onlarında yorumlarını alarak neticede biz bu yasayı hazırladık” dedi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ülkenin kurumsallaşması, kurumları ile gelişmesinde kadınların rolünün her zaman önemli olduğunu ve olması gerektiğini, bu konuda herkesin büyük sorumluluğu olduğunu söyledi.

“Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı” için ortaya konan emek için teşekkür eden Uluçay, çalışmanın partiler tarafından da incelenmiş olmasının çok önemli bir aşamanın katledilmiş olması anlamı taşıdığını belirtti.

Kendilerine düşen görevin böylesine detaylı bir şekilde hazırlanmış ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak bu çalışmaya yasama boyunda ellerinden gelen katkıyı koymak olduğuna değinen Uluçay, en yakın zamanda hükümetin kurulması ile birlikte Komite çalışmalarında tasarının yasalaşması için uğraş vereceklerini ifade etti.

Önümüzde ciddi anlamda bütçe sıkıntısı olduğunu ve bütçenin halen Meclis’e gelmediğini anımsatan Uluçay, tasarının komite aşamasında ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katılıyla enine boyuna tartışılarak Genel Kurul’un gündemine geleceğine inanç belirtti.

Uluçay: “Bu vesileyle kadına şiddet ve onun da ötesinde insanın insana şiddetini kınamak istiyorum. Ülkemizde maalesef zaman zaman olumsuz tablolar ile karşılaşabiliyoruz. Bütün bunları ortadan kaldırmak hepimizin görevidir” dedi.