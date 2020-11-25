Erhürman: Tüm partiler ortaya koyduğumuz ilkelere evet dedi

Hükümeti kurma görevini alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte hükümet kurma çalışmaları kapsamında Yeniden Doğuş Partisi’ni ziyaret etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Tufan Erhürman, dün ve bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerde tüm partilerin erken seçim ve elini taşın altına koyma konusunda hem fikir olduğunu, seçim tarihi konusunda farklılıkların olduğunu söyledi.

Erhürman, “CTP olarak pandemi sürecinde kriz masası ile başlayıp kriz hükümeti önerilerini yaptık. Sağlık, ekonomi ve demokrasi krizleri ile karşı karşıyayız. Tüm partiler bu konularda hem fikir. İktidarda olsak da olmasak da tüm partiler ortaya koyduğumuz ilkelere evet dedi. Bugünkü görüşme de son derece verimli geçti.” dedi.

Erhürman, CTP Parti Meclisi’nin yarın akşam toplanacağını söyledi.