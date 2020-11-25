Ataoğlu: Model ne olursa olsun destek vermeye hazırız

CTP Genel Başkanı Erhürman’a ziyaret sırasında, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP milletvekilleri Asım Akansoy, Sıla Usar İncirli ve Armağan Candan eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki heyetlerin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, dün başladıkları koalisyon görüşmelerinin 4. Turunu da DP ile tamamladıklarını belirterek, son olarak da YDP’yi ziyaret edeceklerini anımsattı.

Ülkede ancak erken seçim hükümeti olabileceğini ve bütçe çalışmaları nedeniyle seçimin de sonbaharda yapılabileceğini aktardıklarını söyleyen Erhürman, “DP ile aşağı yukarı bu konuda aynı görüşlere sahip olduğumuzu gördük” dedi

Erhürman, diğer partilerle de paylaştıkları, bir yıl içinde yapılması gerekenleri içeren ilkeler manzumesini de görüştüklerini, fikir ayrılıkları olmadığını ve birlikte çalışabilecekleri noktasında fikir birlikleri olduğunu gördüklerini söyledi.

Erhürman görüşmeler tamamlanmadan bu ilkeler manzumesinde neleri sunduklarını açıklamayı uygun bulmadıklarını ancak bugünkü son görüşmenin ardından partilere neler sunduklarını açıklayacaklarını belirtti.

ATAOĞLU

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, içinde bulunulan pandemi, ekonomik sıkıntılar ve bütçenin çalışılamamasının ciddi sıkıntılar doğurduğunu hatırlatarak, hızlı şekilde yapılacak çalışmalarla alternatif hükümet modellerinden birinin oluşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Bugün ortaya konan ilkelerin memleket hayrına, yararlı ilkeler olduğunu gördüklerini belirten Ataoğlu, “Umarım önümüzdeki süreçte tüm siyasi partiler elini taşın altına koyarak ülkenin geleceğine ve beklentilere cevap verecek oluşumlara vesile olur” dedi.

Ataoğlu, kurulacak hükümet modeli hangisi olursa olsun DP olarak kendilerinin de destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.