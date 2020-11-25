Güney Kıbrıs’ta yeni covid-19 tedbirleri açıklanıyor

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle düne kadar toplam 45 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta Cuma günü, covid-19 ile mücadele kapsamında yeni tedbirler açıklanacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak tedbirleri kararlaştıracağını, ancak açıklamanın Rum Sağlık Bakanlığı tarafından cuma günü yapılacağını yazdı.

Gazete, Rum Epidemiyoloji Grubu üyeleri arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu; bazı üyelerin tedbirlerin Noel yortusu öncesinde hafifletilmesini istediğini, bazılarının ise daha sert tedbirler alınması gerektiğini savunduğunu kaydetti.

Haberde, kesin olan tek şeyin, tam kapanmadan kaçınılması olduğu belirtildi.

Gazete, dün açıklanan yeni verilere göre, hayatını kaybeden iki kişinin Lefkoşa Genel Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 64 ve 75 yaşındaki iki erkek olduğunu ve Covid-19 nedeniyle düne kadar toplam 45 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’taki hastanelerde Covid-19 tedavisi görmekte olan 101 kişi bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Latsia Lisesi’ndeki vaka sayısının 42’ye çıktığını ve 140’tan fazla kişinin karantinada olduğunu yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde de mart ayından 15 Ekim’e kadar, Koronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere kesilen cezalardan devletin kasasına 2 milyon Euro girdiğini ve yaklaşık 2 milyon Euro daha tahsil edilmemiş ceza bulunduğunu kaydetti.

Haravgi gazetesi de, “Mağusa Bölgesi”ndeki referans hastanesinde dün, rekor sayıda tedavi gören hasta sayısına ulaşıldığını ve hastanede yalnızca 5 yatak kaldığını belirtti.