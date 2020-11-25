Erdoğan: Hapistekileri ödüllendirecek değiliz

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sözlerini kast ederek “Hapistekileri ödüllendirecek değiliz. Teröristlerden birinin yazdığı kitabın okunmasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir.” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan “Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Daha önceki konuşmamda ‘böyle bir sorun varsa ben bunu çözeceğim’ dedim ve bu sorunu çözdük.” diye konuştu.

“Güneydoğu’da çukurları açan kimlerdi? Biz de kayyumlarla buraları düzenledik. Artık bambaşka bir Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt var. Biz barış için geldik.” diyen Erdoğan “Nerede terörist varsa biz bunların başını ezmek için varız.Terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denedik, her fedakarlığı yaptık. Akrep karakterli terör örgütünün kendi kendini sokarak bu fırsatı heba etmesine rağmen, bölgedeki insanlarımızla gönül bağını güçlendirerek ülkemizde yepyeni bir dönemi başlattık.” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve hukuk reformu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz.” derken, “bütçe görüşmelerinin ardından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceklerini ve yatırım ikliminin ayrılmaz parçası olan hukuk reformlarını da hızlandırdıklarını” söyledi.

Erdoğan “Geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaştığımız yargı reformu strateji belgesinde yer alan hususlarla ilgili 3 yargı reformu paketi Meclis’imiz tarafından kabul edildi. Hazırlıkları süren diğer reformları da paketler halinde Meclis gündemine taşıyacağız. İnsan hakları eylem planına da en kısa sürede son halini vereceğiz.” dedi.

“Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük reformun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş olduğuğnu” savunan Erdoğan şöyle devam etti:

“Biz bunu söylerken, hâlâ parlementer sistemi savunanlar var. Parlementer demokrasiden bahsedenler var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Bunu denerken, acaba 3’lü, 4’lü koalisyonlarla ülkemizin ne hâle geldiğini bilmiyor muyuz? Bir adım ileri gidebildik mi? Hayır. Sistem değiştirildi ve yoğun şekilde yol alıyoruz.

‘İlk aşılama gelecek ay sonu, ilk yerli aşı Nisan’da’

Koronavirüs salgınındaki son duruma da değinen Cumhurbaşkanı “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselişe geçen koronavirüs salgının seyrini bir an önce aşağı çekmemiz gerekiyor.” dedi.

Aldıkları tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı “Salgının önüne geçemezsek daha sonra can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabilir. Milletimden sabır ve destek istiyorum.” diye konuştu.

Erdoğan Aşı geliştirme çalışmalarında uygulama haline gelen projeler bulunduğunu, geliştirilen tüm aşıları yakından takip ettiklerini ve bunların bir kısmı için ön siparişleri verdiklerini” söyledi.

Erdoğan “Önümüzdeki ayın sonuna doğru ilk aşıları yapmayı ümit ediyoruz. Kendi aşımızda da önemli bir yere geldik. Nisan ayında da kendi aşımızı uygulamayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar şöyle;