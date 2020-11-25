Hava Durumu
Doğuda şiddetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Dairesi gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğini duyurdu.
Açıklama şöyle;
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (21 – 50 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.