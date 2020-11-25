Doğuda şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğini duyurdu.

Açıklama şöyle;