Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

\u00dcnl\u00fc tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Korkmaz, Cem Y\u0131lmaz'\u0131n G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yakla\u015f\u0131yor efendim" repli\u011fiyle haf\u0131zalara kaz\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nTwitter hesab\u0131ndan ac\u0131 haber duyuran Cem Y\u0131lmaz, "Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bug\u00fcn hayata g\u00f6zlerini yumdu. Hepimizin hat\u0131ralar\u0131nda yeri olan abimizin mekan\u0131 cennet olsun. Ba\u015f\u0131m\u0131z sa\u011f olsun. G.O.R.A m\u00fcrettebat\u0131ndan bir eksi\u011fiz." ifadelerine yer verdi.\r\n\r\nCan Y\u0131lmaz da payla\u015f\u0131m\u0131nda "G.O.R.A, A.R.O.G, Yah\u015fi Bat\u0131, Pek Yak\u0131nda, Arif ve 216 filmlerinde beraber \u00e7al\u0131\u015fma \u015fans\u0131 buldu\u011fumuz, k\u0131ymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camias\u0131na ve sevenlerine sab\u0131r diliyorum. \u00c7ok g\u00fczel adamd\u0131, Allah rahmet eylesin, mekan\u0131 Cennet olsun." mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n