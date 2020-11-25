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Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

25 Kasım 2020
Muhittin Korkmaz





Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, hayatını kaybetti. Korkmaz, Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. filminde “Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim” repliğiyle hafızalara kazınmıştı.





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25 Kasım 2020

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