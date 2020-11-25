Flamingolar geri döndü

Her yıl Kasım ayında daha sıcak iklim ve yiyecek bulmak için Kıbrıs’a göç eden Flamingolar, Larnaka Tuz Gölü’ne ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Larnaka Tuz Gölü’nde Flamingo ölümleri yaşanmış yapılan otopsi sonucu kuşların kurşun zehirlenmesinden öldüğünü ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmalarda bölgede bulunan ve 15 yıl önce kapatılan atış alanından göle sızan saçmalar bulunmuştu. Flamingolar, Kıbrıs’ta Larnaka Tuz Gölü, Mağusa Gülseren Göleti ve Akrotiri sulak alanlarında görülüyor.